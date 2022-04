La Dinamo Batumi annuncia: “Kvaratskhelia è nostro. Sul Napoli…”

Il Rubin Kazan aveva goffamente smentito il possibile trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia alla Dinamo Batumi, in Georgia. In realtà, non soltanto l’operazione è andata in porto ma siamo oltre.

Il direttore sportivo del club georgiano ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti a SerieANews, queste le parole di Dvalishvili: “Il suo agente è un amico, mi ha detto che avremmo avuto la possibilità di portarlo qui e ho detto subito sì. Abbiamo fatto un biennale e la prossima estate ci saranno cose molto interessanti, sarà lui a decidere dove andare. Abbiamo avuto un’occasione fantastica di prenderlo e non potevamo lasciarcela sfuggire. Ha raggiunto un accordo col Rubin per rescindere il contratto. Il Napoli? Questa domanda dovete farla a lui e al suo agente. Sarei felice se arrivasse in un club così prestigioso, ma non ho parlato con loro”.

In realtà, come anticipato già da domenica 20 marzo il club azzurro ha acceso i fari da un pezzo e negli ultimi giorni ha accelerato fino a raggiungere un accordo che va solo formalizzato. La valutazione iniziale di 15 milioni, proprio alla luce di queste dichiarazioni, potrebbe essere abbattuta. I confronti blindati tra il Napoli e l’agente hanno consentito di guadagnare una posizione di privilegio rispetto alla concorrenza.

Foto: Twitter Georgia