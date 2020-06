La Bild sicura: Werner promesso sposo del Chelsea, il Lipsia ha individuato il suo erede

Il futuro di Timo Werner sarà – salvo clamorose sorprese – in Premier League. L’attaccante tedesco, come vi abbiamo riportato, è un promesso sposo del Chelsea, pronti a pagare la clausola rescissoria del classe ’96. Intanto, dalla Germania arriva un’importante indiscrezione di mercato. Secondo la Bild, infatti, il Lipsia avrebbe individuato il possibile erede dello stesso Werner: si tratta di Hee-Chan Hwang, attaccante sudcoreano del Salisburgo, autore di 14 gol e 19 assist in stagione. Ma non solo: il club tedesco avrebbe accelerato i contatti per Milot Rashica, esterno offensivo del Werder Brema.

Foto: Twitter ufficiale Champions League