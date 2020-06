La Bild sicura: il Chelsea a un passo da Werner. Ecco cifre e dettagli

Il futuro di Timo Werner sarà – salvo sorprese – in Premier League. Ma non al Liverpool, il club che fino ad oggi ci aveva provato più di tutti: secondo quando rivela l’autorevole Bild, infatti, l’attaccante tedesco sarebbe a un passo dal Chelsea, che nelle ultime ore avrebbe accelerato i contatti per assicurarsi le prestazioni del classe ’96, autore di 31 gol e 12 assist in 40 partite giocate in questa stagione. I Blues, come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria di Werner leggermente sotto i 60 milioni di euro, mentre per il giocatore pronto un contratto fino al 2025 con ingaggio da oltre 10 milioni all’anno.

