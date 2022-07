Kvaratskhelia: “Mi ispiro a CR7. L’italiano? In realtà mi hanno detto di imparare prima il napoletano”

Khvicha Kvaratskhelia, nuovo attaccante del Napoli, è stato protagonista di un’intervista ad Il Mattino (qui per leggere la prima parte).

Queste le sue parole: “Il numero? Ho scelto il 77. Il mio idolo è CR7. Cristiano è un grande calciatore e un professionista incredibile, per questo mi ispiro sempre a lui”.

Eppure molti la definiscono il Messi di Georgia. “Magari, aggiungerei. Perché Messi è un giocatore che sembra essere arrivato da un altro pianeta. Io mi ispiro a Ronaldo perché è arrivato allo stesso livello di Messi grazie al duro lavoro e al sacrificio e anche io vorrei fare la sua stessa carriera”.

Sul ruolo: “La mia posizione preferita è quella di esterno sinistro, ma sono a disposizione del Napoli: mi adatto a giocare un po’ ovunque. Mi piace tirare i calci piazzati ma ho visto che nel Napoli ci sono anche altri ottimi tiratori, spetterà all’allenatore decidere. Se lo chiedesse a me sarei molto felice”.

Sull’italiano: “La lingua italiana? In realtà qui mi hanno detto che devo imparare prima il napoletano e poi l’italiano. Ho imparato solo qualche parola, ma in squadra ho ottimi insegnanti che mi possono dare una bella mano. In compenso ho già imparato a conoscere la cucina: pizza, mozzarella e caffé di Tommaso, il nostro magazziniere, sono insostituibili”.

Foto: twitter Napoli