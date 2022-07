Kvaratskhelia: “Ho detto subito sì al Napoli, Spalletti è un maestro. Il cognome è difficile lo so, chiamatemi Kvara”

Khvicha Kvaratskhelia, nuovo attaccante del Napoli, è stato protagonista di un’intervista ad Il Mattino. Tanti gli argomenti trattati dal talento della squadra partenopea.

Queste le sue parole: “La Champions League rappresenta il mio primo sogno legato al calcio, praticamente da quando ho iniziato a giocare sogno una partita in questa competizione così prestigiosa. Peraltro a Napoli l’atmosfera è ancora più coinvolgente e infatti non vedo l’ora di scendere in campo in quelle partite. Il Napoli? Non ho mai avuto dubbi. Appena ho saputo dell’interesse del club non ci ho pensato nemmeno un secondo e ho detto subito di sì”.

Sugli obiettivi: “Dove può arrivare il Napoli? Il più in alto possibile, anche perché già da tempo seguivo il Napoli e sapevo che era una grande squadra con tanti calciatori forti”.

Sul nome, molto difficile: “Lo so, il mio nome è molto difficile da imparare, ma ho detto a tutti di chiamarmi Kvara, così non ci sono problemi”.

Con Spalletti che rapporto avete? “Si sta dimostrando un grandissimo maestro. Mi insegna ogni giorno qualcosa di nuovo ed è bello vedere che lo fa con tutti. In questo periodo di ritiro abbiamo poco tempo a disposizione per preparare la stagione e lui sta facendo di tutto per trasmetterci le sue idee alla perfezione”.

Foto: twitter Napoli