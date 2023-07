Il difensore Rasmus Kristensen è ormai pronto a mettere la firma sul contratto che lo legherà per questa stagione alla Roma, che lo ha preso in prestito dal Leeds. Infatti, il giocatore ha da poco terminato le visite mediche svolte presso Villa Stuart. Lunedì dovrebbe aggregarsi ai suoi nuovi compagni per dare così il via alla sua avventura nella capitale.

Foto: Twitter Leeds