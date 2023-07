Roma, in corso le visite mediche di Rasmus Kristensen

Rasmus Kristensen, difensore danese, è sempre più vicino a trasferirsi alla Roma. Il giocatore ormai ex Leeds, infatti, sta svolgendo le visite mediche di rito e a breve diventerà un nuovo giocatore dei giallorossi, che lo hanno preso in prestito secco. Per i giallorossi si tratta del quarto innesto estivo.

Foto: Twitter Leeds