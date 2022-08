Koulibaly, la telefonata a Terry: “John, posso prendere la 26?”

Kalidou Koulibay, nuovo giocatore del Chelsea, ha ufficializzato il numero di maglia che indosserà. Si tratta del 26, suo anche nel corso dell’avventura al Napoli. Per farlo, però, non ha potuto non chiedere il “permesso” a una delle leggende dei “Blues”, John Terry. Nessuno, dal suo ritiro in poi, ha mai indossato quel numero, nonostante il club non abbia mai deciso di ritirarlo. Il difensore senegalese, al contrario, è più convinto che mai di portarlo sulla schiena anche nell’esperienza in Premier League. Allora ecco la chiamata a Terry: “Giocavo con la 26 al Napoli ma so che da quando hai lasciato il club nessuno vuole indossare quel numero. Posso utilizzarlo?”. Dall’altro lato della cornetta, l’ex difensore non ha avuto dubbi, e immediata è giunta la “benedizione”: “So che il 26 è un numero speciale, apprezzo la tua chiamata e ti dico che per me non è un problema. Anzi, è un piacere”. Koulibaly ha dunque reso noto l’episodio condividendolo su Instagram e aggiungendo: “La migliore chiamata. Onorato e orgoglioso”.

Foto: Twitter Chelsea