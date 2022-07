Koulibaly: “Ho detto subito sì al Chelsea. Volevo una nuova sfida”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del Chelsea, Kalidou Koulibaly ha rilasciato una lunga intervista durante la quale ha spiegato la scelta di lasciare Napoli per trasferirsi in Inghilterra alla corte di Tuchel: “Ho passato otto anni a Napoli, tutti lì mi conoscevano. Ma dopo tanto tempo ho capito che era il momento di affrontare una nuova sfida con un nuovo club. Quando il Chelsea è arrivato non ci ho pensato due volte: mi avevano già chiamato nel 2016, nel 2022 non ho avuto dubbi sulla scelta da fare. Sono veramente felice di essere qui. Già a Londra non vedevo l’ora di conoscere la squadra, lo staff e la gente del Chelsea. Ringrazio tutti loro, sono stati davvero gentili con me, mi sento già a casa. È stato un periodo impegnativo, con le visite mediche e il telefono che scottava tra il mio agente e la mia famiglia. Ma sono felice di aver scelto la Premier League per giocare nel miglior campionato del mondo, grazie al Chelsea per avermi dato questa opportunità”.

Foto: Twitter Chelsea