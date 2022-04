Kostic pensa sempre alla Serie A. E a Mourinho piace ancora

Filip Kostic e una storia indimenticabile. Ricorderete quanto accadde la scorsa estate, la Lazio in pressing, l’esterno che andò alla rottura con l’Eintracht Francoforte, non si presentò a un allenamento per forzare la mano. Invece i tedeschi (come tutti i tedeschi…) utilizzarono il pugno di ferro, decisero di non cederlo più, malgrado un contratto in scadenza nel 2023. Kostic accettò, chiese scusa, si rimise in riga, cambiò procuratore (salutò Ramadani e scelse Lucci), comunque giocò ai suoi livelli. La sua voglia di Serie A è rimasta, avrà altre proposte, ma lui spera sempre di coronare il suo sogno. Resta sempre perfetto per Sarri, ma oggi la Lazio ha altre cose da chiarire. E non può passare inosservato quanto accadde lo scorso giugno, esattamente il 20 vi raccontammo il primo sondaggio della Roma. Una situazione che potrebbe tornare attuale nei prossimi mesi: il profilo piace a Mourinho (come quello di Guedes), i giallorossi faranno uscite e potenzieranno l’organico. Così Kostic può sempre sperare di coronare il suo vecchio sogno italiano…

FOTO: Twitter Eintracht Francoforte