Il retroscena: Sarri-Ramadani, non è più come prima. Il ritardo su Kostic (offerto anche alla Roma)

Tra Maurizio Sarri e Fali Ramadani non è più come prima. Storia di un rapporto che nell’ultimo anno ha vissuto di troppi alti e bassi, anzi i momenti davvero positivi sono stati pochi. Ramadani ha portato poche proposte convincenti, eppure l’allenatore aveva vinto un’Europa League e uno scudetto rispettivamente con Chelsea e Juve. Qualcosa dalla Turchia, qualcosa dalla Russia, poco o nulla dall’Inghilterra, nulla di eclatante. Ramadani ha visto nascere la trattativa con la Lazio quasi senza accorgersene. Insomma, è un rapporto che va avanti per inerzia e nulla più. Sarri è contento di aver scelto la Lazio, ma vuole un mercato rapido, semplicemente perché intende partire dal primo giorno di raduno con le idee chiare. Sarri ha scelto Kostic, che resta una priorità, perché gli servono esterni come il pane. Ovviamente non può attendere che parta uno tra Correa e Lazzari, il 4-3-3 è un sistema che andrebbe trapiantato subito. L’Eintracht è stato a Roma, la Lazio chiede una formula che passi attraverso il prestito, la trattativa resta in piedi, ma far trascorrere troppo tempo può essere pericoloso. Per la cronaca la gestione di Kostic è dello stesso Ramadani. Sempre per la cronaca, l’Eintracht ha necessità di cedere l’esterno offensivo e l’ha offerto anche alla Roma che ha memorizzato e che per il momento deve pensare agli esuberi prima di fare altri investimenti. Ora tocca alla Lazio non far scivolare troppo tempo, altrimenti…

FOTO: Twitter Chelsea