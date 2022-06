Kostic, la primogenitura sul tentativo di rinnovo Eintracht e la posizione della Juve

Ieri Sport1, emittente tedesca, ha fatto il punto sulla situazione e sulla posizione di Filip Kostic, specificando come l’Eintracht abbia voglia di proporgli il rinnovo. Normale a un anno dalla scadenza, soprattutto dopo una grande stagione come l’ultima dell’esterno serbo. La notizia è stata rilanciata correttamente da qualche sito e cinguettata in qualche altro caso, non citando la fonte e attribuendosela senza un motivo (ci sembra la storia del rinnovo di Sarri, ma ce ne sarebbero tante altre. A proposito: de Ligt ha rinnovato? Magari lo farà, ma non è accaduto 20 giorni fa…). La Juve, come già segnalato, apprezza molto Kostic, ma oggi ha altre priorità. Se nel frattempo l’Eintracht la spuntasse, sarebbe un colpo importante. Evidentemente il serbo si renderebbe conto di non poter più sbarcare in Italia e giocherebbe la Champions conquistata con la vittoria dell’Europa League. Quindi, tutto aperto – tentativo di rinnovo compreso- e la Juve che intanto si concentra sulla definizione dell’affare Pogba non più in discussione da settimane.

Foto: Twitter Eintracht