Kostic e la strategia Juve. Paredes aspetta e accende Messi in rovesciata

Filip Kostic è convinto che avrà presto la Juve, a prescindere dalle dichiarazioni del suo allenatore che gli ha chiesto una grande prestazione nella finale di Supercoppa Europa che vedrà l’Eintracht impegnato mercoledì contro il Real. La strategia Juve è chiara: sventare l’assalto del West Ham, operazione riuscita; raggiungere l’accordo economico con l’entourage del calciatore, cosa avvenuta già 48 ore fa; perfezionare l’intesa con l’Eintracht e molto presto i bianconeri stringeranno i tempi. Paredes ha un accordo con la Juve come Kostic, qui bisogna aspettare che esca Arthur e che il Paris Saint-Germain riduca la richiesta sul cartellino e magari apra a una formula che non preveda l’obbligo. Kostic oggi ha la precedenza, ma la Juve non dimentica Leandro che intanto si è divertito nella goleada del PSG contro il Clermont, suo il delizioso assist per la straordinaria rovesciata di Messi che ha timbrato il 5-0.

Foto: twitter Eintracht