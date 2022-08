Ligue 1, manita del PSG al Clermont: Messi show, doppietta con gol in rovesciata

Manita del PSG ai danni del Clermont. I campioni di Francia si sono imposti con un perentorio 5-0, senza ammettere repliche, anzi, se non fosse stato per la prova maiuscola del portiere di casa, il distacco avrebbe potuto raggiungere la doppia cifra.

PSG dominante con Neymar, Hakimi, Marquinhos e nel finale, con una doppietta di Leo Messi.

Il Pallone d’Oro in carica, ha deliziato la platea con un gol in rovesciata, accolto tra gli applausi dei presenti.

Foto: screen twitter PSG