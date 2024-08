Kossounou all’Atalanta, tutto vero! Chiusura imminente. Colpaccio

Odilon Kossounou all’Atalanta: assolutamente confermata la nostra esclusiva di ieri, operazione in chiusura. E si tratta di un colpaccio per il club di Percassi, stiamo parlando di un difensore centrale classe 2001 in uscita dal Bayer Leverkusen di assoluto spessore e che alzerà il tasso qualitativo del club di Percassi. Operazione in prestito oneroso di 4-5 milioni, altri 22-23 per il diritto di riscatto che può diventare obbligo. Presto Kossounou sarà in Italia per le visite mediche, colpaccio.

Foto: Instagram Kossounou