Dalla Champions alla guerra: il terzino dello Shakhtar Kornienko si arruola in Ucraina

Nelle ultime ore sono rimbalzate più volte sui social le voci riguardanti Jurij Vernydub, tecnico che quest’anno aveva guidato lo Sheriff Tiraspol alla vittoria contro il Real Madrid in Champions League e che ha deciso di arruolarsi per aiutare la difesa ucraina dall’invasione russa. Non si tratta però dell’unico esponente del mondo calcistico che ha scelto di combattere: contro i Blancos, nello stesso girone della massima competizione continentale, era sceso in campo anche Viktor Kornienko, terzino dello Shakhtar Donetsk che ha imbracciato le armi nelle ultime ore.

“Sono in Ucraina, sto aiutando le forze armate. Gloria all’Ucraina. In modo da poter distruggere i maledetti russi. Gloria all’Ucraina”, sono state le sue parole pubblicate sul profilo Instagram.

Foto: Instagram Kornienko