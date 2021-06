KOOPMEINERS, LA DEA TI DONA

L’Atalanta é sempre più vicina a Teun Koopmeiners, centrocampista di gran talento classe 1998 dell’AZ Alkmaar. Come abbiamo riportato ieri sera, c’è il sì del diretto interessato e mancano pochi dettagli con il club olandese: l’Atalanta ha sfondato il muro dei 15 milioni e può inserire dei bonus per chiudere l’affare.

Koopmeiners è un giocatore che in Italia non è la prima volta che viene accostato ad un club, visto che in passato anche il Napoli aveva sondato il terreno per il giovane olandese. Ma l’Atalanta è stata brava a bruciare la concorrenza per il giocatore.

Koopmeiners è cresciuto nelle giovanili dell’AZ Alkmaar, club nel quale ha sempre militato da quando aveva la tenera età di 8 anni. Ha esordito in prima squadra il 1 ottobre 2017 in un match perso 4-0 contro il Feyenoord. Il suo rendimento è stato sempre più costante, nella mediana dell’AZ, ma anche come difensore centrale, e nel 2019-20, arriva la sua stagione migliore, anche dal punto di vista realizzativo. Il mediano, infatti, chiuse con ben 16 gol segnati in 42 presenze complessive, in un rendimento da attaccante puro. Nella stagione seguente, quella appena conclusa, si conferma come goleador e trascinatore della squadra di Alkmaar superando ancora la doppia cifra (segnandone 17 e migliorando il precedente record) oltre a toccare le 150 presenze con i bianco-rossi in tutte le competizioni.

I numeri sono clamorosi, considerando i ruoli che ricopre il giovane. In 150 presenze, 43 gol messi a segno. Numero da bomber.

Un rendimento pazzesco che gli è valsa la giusta convocazione in Nazionale olandese, nell’ottobre 2020, dove ha collezionato la sua prima presenza in Nazionale in una amichevole contro il Messico e poi la convocazione del CT Frank De Boer per gli Europei 2020, dove ancora non ha esordito nelle prime due gare del girone vinte dagli Oranjes, ma la possibilità di vederlo in campo contro la Macedonia del nord, per la terza gara del girone, visto il primo posto già acquisito dall’Olanda, sono davvero enormi.

Koopmeiners è un mediano naturale, di piede mancino, molto abile tecnicamente e nell’impostazione del gioco, e come detto, molto bravo anche in zona gol, propenso a sortite offensive. Può ricoprire, grazie alla sua duttilità tattica, tutti i ruoli del centrocampo, e all’occorrenza può arretrare il suo raggio d’azione giocando come difensore centrale (ruolo in cui ha iniziato la carriera). Bravo nell’unire sostanza e qualità, ha un buon tiro da fuori ed alta qualità sui calci piazzati, sia punizioni che rigori.

Insomma. sarebbe un acquisto importante per l’Atalanta che aggiungerebbe qualità alla propria mediana.

Foto: Twitter ufficiale UEFA Europa League