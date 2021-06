L’indiscrezione: Atalanta, volata per Koopmeiners e non solo. I dettagli

L’Atalanta é sempre più vicina a Teun Koopmeiners, centrocampista di gran talento classe 1998 dell’AZ Alkmaar. C’è il sì del diretto interessato, mancano pochi dettagli con il club olandese: l’Atalanta ha sfondato il muro dei 15 milioni e può inserire dei bonus.

Il club di Percassi continua a seguire Charles De Ketelaere, talentuoso trequartista classe 2001 del Bruges. In Belgio parlano di accordo, non siamo ancora arrivati in quella fase. Ma non finisce qui: i nerazzurri cercano un altro esterno e come vi abbiamo anticipato lo scorso 22 aprile, seguono e apprezzano un altro talento dell’AZ, si chiama Calvin Stengs, classe 1998. A maggior ragione se la valutazione di Boga, vecchio obiettivo, dovesse essere sempre alle stelle.

E per la fascia sinistra piace molto Alfonso Pedraza del Villarreal, soprattutto se arrivasse una mega offerta per Gosens recente grande protagonista con la Germania.

Foto: Twitter ufficiale UEFA Europa League