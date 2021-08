Koopmeiners-Atalanta, finalmente! E lui ammette: “Ormai ci siamo”

Una lunga, lunghissima, trattativa per Teun Koopmeiners, centrocampista classe 1998 dell’AZ Alkmaar, talento indiscutibile. Dopo quanto vi avevamo raccontato nei primi giorni di agosto, tra rilancio e accordo sull’ingaggio, è stato lo stesso Koopmeiners – secondo quanto riportato da De Telegraaf – a uscire allo scoperto. Queste le sue parole: “Si avvicina il punto in cui il martello può essere sferrato. Ci vogliono tre parti per arrivare a un accordo. Ci stiamo avvicinando al punto”. L’AZ inizialmente aveva chiesto 20 milioni, l’Atalanta si era attestata sui 15 milioni, l’eliminazione degli olandesi dall’Europa League può fare da apripista. E le parole di Koopmeiners sembrano una sentenza. L’Atalanta stava lavorando su Amrabat (accordo verbale con il calciatore ma non con la Fiorentina) e Thorsby, la svolta Koopmeiners sarebbe un grande colpo per Gasperini.

Foto: Twitter Koopmeiners