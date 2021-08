L’indiscrezione: Atalanta-Koopmeiners, nuovi contatti in serata. Accordo sull’ingaggio

Teun Koopmeiners e l’Atalanta, ci sono stati nuovi contatti in serata. I nerazzurri hanno offerto 16 milioni, può salire a 18 e l’AZ ne chiede 20. Il giocatore ha un accordo con l’Atalanta per un quinquennale da 1.5 milioni a salire, c’è concorrenza ma il club di Percassi è stato il primo ad interessarsi al classe 1998. L’olandese apprezza il club, così come la filosofia di Gasperini e vuole giocare la Champions League.

Foto: Twitter personale Koopmeiners