Kombouaré: “La Juventus è tra le favorite per vincere l’Europa League. Delort indisponibile”

Antoine Kombouaré, allenatore del Nantes, ha presentato in conferenza stampa l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I francesi giocheranno domani all’Allianz Stadium contro la Juventus di Allegri: “Delort ha avuto un problema al ginocchio, non ci sarà per questa partita. Mohamed sarà a disposizione e conteremo su di lui, avrà un ruolo più importante ma non c’è solo lui. Simon è recuperato anche se non gioca da un po'”.

Juventus: “Tra le favorite per la vittoria finale dell’Europa League con Barcellona, Manchester United e Arsenal. Ho sentito Allegri dire che dovrà vincere l’Europa League per rientrare in Champions: è ovvio che la Juve sia tra le grandi, è a pieno titolo tra le favorite. E’ stata penalizzata in campionato di 15 punti, poi in lotta per la Champions in Italia ci sono tante squadre…Però a prescindere sono più forti di noi, è una grande squadra, cercheremo di fare del meglio, compensando il gap con tanta voglia”.

Ganago: “Ci raccogliamo tutti attorno a Ganago: dopo il Lorient è stata una notte complicata, abbiamo cercato di raccoglierci con lui. Domani continueremo a farlo”.

Foto: Instagram ufficiale Nantes