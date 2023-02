Dramma Ganago, è morta a 5 anni la figlia Chloe

Il ventitreenne attaccante del Nantes, il camerunese Ignatius Ganago, piange la prematura e dolorosa scomparsa della figlia Chloe. La bambina aveva 5 anni, un malore improvviso le ha stroncato la vita. Il classe ’99 ha lasciato la Francia per tornare in patria, dove è avvenuto il tragico evento. Il club francese ha, inevitabilmente, concesso un permesso al calciatore che salterà lo scontro con la Juventus in Europa League.

Foto: Instagram ufficiale Ganago