Inizia oggi la prima avventura in Serie A di Sead Kolasinac, reduce da una stagione all’Olympique Marsiglia. Il difensore bosniaco 30nne con la doppia cittadinanza tedesca è arrivato alla clinica La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma con l’Atalanta. Il suo ruolo con gli orobici, come anticipato, sarà quello di fare il braccetto difensivo.

Foto: Instagram Kolasinac