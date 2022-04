Koke risponde a Guardiola: “Innamorato fin dalla preistoria, orgoglioso di essere dell’Atletico”

Nella serata di ieri il Manchester City ha faticato per scardinare il muro difensivo dell’Atletico Madrid, che schiacciatosi in difesa ha creato numerosi problemi agli uomini di Pep Guardiola, passati all’Ethiad con uno striminzito uno a zero che lascia tutto aperto in vista del ritorno. Lo stesso tecnico degli inglesi ha commentato dopo il fischio finale: “Avevamo la sensazione che avrebbero giocato 5-3-2 e siamo usciti tre o quattro volte sulle fasce. Poi si sono aggiustati e hanno messo Griezmann a destra e João a sinistra e si sono disposti con un cinque-cinque. Nella preistoria, oggi e tra 100.000 anni attaccare contro un 5-5-0 è molto difficile. Non c’è spazio. Sono molto competitivi e difendono molto bene“.

A questo ha risposto tramite una storia Instagram il centrocampista e capitano dell’Atletico Koke, che ha scritto: “Innamorato della tua storia fin dalla preistoria. Orgoglioso di essere dell’Atlético”.

Foto: Instagram personale Koke