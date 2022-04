Guardiola: “Attaccare contro un 5-5-0 difficile nella preistoria, oggi e tra centomila anni”

È un Pep Guardiola legittimamente soddisfatto quello che, come apprendiamo da AS, ha analizzato la vittoria del suo Manchester City contro l’Atletico Madrid: “Partita molto difficile. Sono maestri nel difendere tutti insieme dietro. Era difficile, ma siamo riusciti a impedirgli di correre troppo. Non abbiamo subito occasioni e alla fine, per una questione di pazienza, siamo riusciti a segnare un gol su una buona gocata di Phil (Foden) con Kevin (De Bruyne). Alla fine abbiamo avuto un paio di opportunità di Kevin che non è riuscito a tramutare ancora in gol. Alla fine, che sia 1-0 o 2-0, sappiamo che andare a Madrid sarà difficile. Andremo a vincere la partita.

Avevamo la sensazione che avrebbero giocato 5-3-2 e siamo usciti tre o quattro volte sulle fasce. Poi si sono aggiustati e hanno messo Griezmann a destra e João a sinistra e si sono disposti con un cinque-cinque. Nella preistoria, oggi e tra 100.000 anni attaccare contro un 5-5-0 è molto difficile. Non c’è spazio. Sono molto competitivi e difendono molto bene“.

Foto: Twitter Manchester City