Klose su Milinkovic-Savic: “Mi ha un po’ sconvolto. Perfetto per la Liga o la Premier. Meglio andare ovunque piuttosto che finire nel deserto”

, ex campione della, ha parlato dell’addio diai colori biancocelesti e del suo approdo in Arabia, all’Al-Hilal . Lo ha fatto rilasciando un’intervista a Il Messagero: “Mi ha un po’ sconvolto. Io ho giocato con lui, lo conosco come giocatore e professionista, sarebbe stato perfetto per la Liga o la Premier. Campionati veri che gli avrebbero permesso di disputare la Champions. In carriera è un passo che va compiuto, altrimenti ti rimane il rimorso. Rispetto la sua decisione, ma non la condivido. Sarebbe stato meglio andare ovunque piuttosto che finire nel deserto”. E sul proprio futuro, ha aggiunto: “Non mi vedo come dirigente. Sarebbe fantastico rivedere Formello da allenatore. Lotito sa già tutto”. Il 12 maggio di quest’anno Milinkovic-Savic era diventato il miglior marcatore straniero nella storia della Lazio superando proprio Klose.