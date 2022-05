Klopp incorona Gerrard: “Può essere il mio erede come allenatore del Liverpool”

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro l’Aston Villa, Jurgen Klopp – oltre ad aver risposto a Pep Guardiola – ha incoronato colui che potrebbe essere il suo successore sulla panchina dei Reds: “Penso che Gerrard possa essere il mio successore come allenatore del Liverpool. Un giorno credo che sia assolutamente possibile che lui diventi il tecnico di questa squadra. Non è una decisione che dovrò prendere io chiaramente e che non dovrà prendere nemmeno lui in un certo senso, ma penso che sia una possibilità“.

Foto: Twitter Aston Villa