Klopp risponde a Guardiola: “È difficile sopportare di essere stato eliminato dalla Champions League”

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Pep Guardiola, che ha sottolineato le difficoltà del Liverpool in termini di vittorie della Premier League, l’allenatore dei Reds Jurgen Klopp ha prontamente risposto al collega: “Non ne ho idea se tutta l’Inghilterra stia per noi, ma non è quello che provo quando andiamo in trasferta: piuttosto è il contrario. Può darsi che ne sappia di più lui di me su queste cose, ma abitando a Liverpool posso dire che neanche qui sono tutti per noi. Saranno solo il 50% (con riferimento alla presenza dell’Everton, ndr). Già è difficile sopportare di essere stato eliminato in Champions League. Poi, ovviamente, il Liverpool è arrivato in finale. Pensi: ‘Loro hanno giocato contro il Villarreal e noi abbiamo giocato contro il Real’, e poi dici quello che dici…“.

Foto: Twitter Liverpool