Klinsmann: “L’Inter non ha nulla da perdere, serve una partita da leoni. Lautaro mi intriga”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore dell’Inter Jürgen Klinsmann ha suonato la carica in vista della partita in programma questa sera contro il Liverpool, in cui la formazione nerazzurra dovrà cercare una difficile rimonta: “C’è sempre possibilità, in 90’ succedono cose inimmaginabili. Anche se il Liverpool è eccezionale, è fatto di uomini. E l’Inter è nella migliore condizione per provarci: non ha nulla da perdere. Magari segna nel primo tempo, cresce la fiducia e poi chissà. Vinci con i dettagli: all’Inter è mancato solo il gol. Ma se rispetto all’andata la palla stavolta entrasse…”

Klinsmann continua: “Anche se l’Inter dovesse essere eliminata, sarebbe il “come” a fare la differenza. Il modo in cui affronti il Liverpool segnerà anche il finale di stagione: serve una partita da leoni, coraggiosa, che dia entusiasmo per battere le avversarie in Serie A”.

L’ex calciatore prosegue parlando del rendimento nerazzurro in campionato: “Grazie alla bravura di tutti, la squadra è riuscita a ritardare gli effetti delle cessioni estive: aver perso Lukaku e Hakimi non poteva non lasciare un segno. Anche se Dzeko e Dumfries stanno facendo bene, l’assenza di quei due sul lungo periodo si è sentita. Non c’è mai stato un SOS o un vero problema. Chi è stato attaccante lo sa: cresce la frustrazione quando la palla non entra. Ma non è mai stata solo una questione offensiva, perché la squadra forse non accompagnava più come prima. Tornati tutti al top, tornano pure i gol”.

Su Lautaro Martinez: “Mi intriga la sua crescita. E penso che il prossimo passo sarà la consacrazione internazionale: anche in Qatar ha chance di vincere con l’Argentina. Accanto a lui, Dzeko non invecchia mai: a 35 anni è sempre uno che pensa agli altri e non solo a se stesso”.

