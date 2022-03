Inter, credici: dall’impresa di Herrera contro il Liverpool alla rimonta della Roma. I precedenti che fanno sperare

Questa sera servirà un’impresa dalla portata epocale per ribaltare il risultato di una gara d’andata che ha condannato i nerazzurri ben oltre i demeriti del campo: l’abolizione della regola dei gol in trasferta senza dubbio aiuta gli uomini di Simone Inzaghi, ma andare a Liverpool con l’obbligo di dover rimontare uno 0-2 contro la formazione di Jurgen Klopp appare senza dubbio come proibitivo. Eppure, come si dice in gergo, “la palla è rotonda”, e nel calcio nessuno parte sconfitto prima di scendere in campo.

Questo anche perché la storia è costellata di rimonte epiche che hanno sovvertito risultati che sembravano in cassaforte, e da questo punto di vista proprio una partita fra Inter e Liverpool rappresenta un incoraggiante precedente. Nella semifinale della Coppa dei Campioni 1964/1965, infatti, la formazione allora allenata da Helenio Herrera uscì sconfitta in terra inglese per 3-1, salvo rimontare con un rotondissimo 3-0 nella gara di ritorno giocata in terra meneghina.

Un precedente simile a quello nerazzurro si può trovare, però, anche guardando la storia recente: nella Champions League 2018-2019 il Manchester United perse in casa per 0-2 contro il più quotato Paris Saint Germain, salvo poi rimontare con un clamoroso 1-3 in terra francese che valse ai Red Devils il passaggio del turno. Da tenere a mente anche la rimonta del Liverpool proprio il Barcellona nella semifinale del 2019 (3-0 per gli spagnoli all’andata, 4-0 a favore dei Reds nel ritorno).

Di rimonte la storia del calcio ne è piena, ma alcune sono certamente più fresche nella memoria storica dei tifosi e possono fungere da incoraggiamento per i nerazzurri: complessa come l’impresa che attende questa sera gli uomini di Simone Inzaghi era infatti la partita di ritorno fra Roma e Barcellona del 2018, quando la squadra giallorossa riuscì a rimontare la sconfitta per 4-1 maturata al Camp Nou. E proprio i Blaugrana fecero addirittura meglio nel 2017, passando il turno superando 6-1 il PSG dopo aver perso 4-0 l’andata.

Foto: Sito Ufficiale Inter