KK-Chelsea, de Ligt-Bayern e Bremer-Juve: rivoluzione

Una rivoluzione in difesa. E anche qualche sorpresa che vi abbiamo raccontato nei dettagli. Per esempio Kalidou Koulibaly dal Napoli al Chelsea: una svolta tra lunedì 11 e martedì 12, la volontà precisa del senegalese di cambiare vita e di regalarsi una svolta ambiziosa come quella che lo porterà a indossate la maglia dei Blues. Matthijs de Ligt al Bayern: un sondaggio del primo luglio, assolutamente sorprendente perché fino a quel momento ci aveva provato il Chelsea, senza più insistere perché evidentemente aveva fatto rotta su KK. Quindi la storia di Gleison Bremer, talmente vicino all’Inter che poi – diciamo la verità – le chiacchiere e gli accordi devono tramutarsi in un contratto da firmare e in un accordo con il club di riferimento, nel caso specifico il Torino. La Juve ha chiuso de Ligt al Bayern in pochi giorni e ha avuto la disponibilità per sorpassare in curva e sul rettilineo, assicurandosi uno specialista che non avrà problemi ad archiviare la difesa a tre per concentrarsi su una linea a quattro. Per quella che, in una settimana, è stata una rivoluzione che ha coinvolto tre club tra i più prestigiosi in Europa.

Foto: twitter Chelsea