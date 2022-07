Kim-Napoli, svolta annunciata. Oggi le visite, poi subito da Spalletti

Kim al Napoli: non c’erano più dubbi. Lui, soltanto lui, in cima alla lista, all’interno di tanti nomi fatti (Diallo, addirittura Acerbi) senza un criterio. Kim stava aspettando il via libera in Portogallo, adesso è in volo per Roma pronto per le visite. Un’operazione importante, un difensore di qualità anche se non sarà semplice dimenticare Koulibaly. Il Napoli ha pagato la clausola di circa 20 milioni al Fenerbahce, dopo le visite Kim raggiungerà I suoi nuovi compagni e Spalletti nel ritiro di Castel di Sangro.

Foto: twitter Fenerbahce