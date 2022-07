De Ketelaere, la fiducia Milan è intatta. Kim-Napoli: ci siamo

Due trattative molto importanti: De Ketelaere al Milan e Kim al Napoli. Il doppio lucchetto sta per saltare, pur con la minima precauzione che serve in situazioni del genere. Ma sono due affari indirizzati: De Ketelaere vuole il Milan, ha scelto, non vede l’ora di raggiungerlo, la differenza di due o tre milioni (32-33 contro 35-36) non può fare saltare il banco. È una situazione diversa rispetto a quelle che hanno coinvolto Maldini e Massara con un’altra proprietà, per esempio Botman. Dal Belgio hanno parlato della possibilità di aggiungere una percentuale sulla futura vendita a favore del Brugge, può servire per la quadratura del cerchio. Quanto a Kim ieri abbiamo spiegato che tra la notte e stamattina il Napoli avrebbe voluto sbloccare il tutto, in modo da regalare presto il difensore a Spalletti. Kim e non Diallo, un solo nome in testa. L’iter burocratico spesso è più lungo della stesura e della lettura dei contratto. Il Napoli ha lavorato no stop per tutta la giornata, pronti ad accogliere presto Kim per le visite. Il coreano come De Ketelaere al Milan, un doppio lucchetto sta per saltare.

Foto: De Ketelaere Instagram / Kim Instagram