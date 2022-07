Kim-Napoli, l’allenatore del Fenerbahce conferma tutto: “Andrà via per la clausola”

Dopo la svolta avvenuta questo pomeriggio, il Napoli è sempre più vicino a Kim. Svolta confermata anche dallo stesso Jorge Jesus, allenatore del Fenerbahce, che ha ammesso: “Il club interessato a Kim ha pagato la clausola rescissoria nel contratto del giocatore. In questo caso, non c’è nulla che il club possa fare. Era un giocatore importante nel nostro sistema. Non possiamo negare le caratteristiche“.

Foto: Kim Instagram