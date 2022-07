Esclusiva: Kim-Napoli, giornata proficua. E aria di svolta

Kim si avvicina sempre più al Napoli. È stata una giornata molto proficua, aria di svolta per un acquisto invocato da Luciano Spalletti. Rispetto allo scorso fine settimana, e dopo aver mosso passi importanti nei giorni precedenti, il club azzurro ha ripreso completamente le carte in mano, annullando l’irruzione del Rennes pronto a pagare al Fenerbahce la clausola da 20 milioni. La stessa cosa ha intenzione di fare il Napoli che, intanto, ha riconquistato la totale disponibilità del classe ‘96. Il Napoli avrebbe voluto mandare un dirigente in Turchia nelle ultime 48 ore, ma c’è stato un contrattempo e anche oggi la trattativa è andata avanti spedita con un call conference alle 17. Aria di svolta per Kim al Napoli.

Foto: Fenerbahce