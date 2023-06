Kim-Bayern: rincorsa da ieri e mega offerta di ingaggio

Ieri pomeriggio Footmercato ha anticipato la forte irruzione del Bayern Monaco per Kim. Un notizia ripresa poco fa da molte fonti, tutte quelle che ieri non avevano neanche considerato il lancio proveniente dalla Francia. Kim è sempre stato un obiettivo forte del Manchester United al punto che nelle ultime ore erano state sospese in Inghilterra le scommesse sul suo arrivo in Premier. Il Manchester United magari farà una nuova offerta, ma Footmercato ha fornito ulteriori dettagli sulla proposta di ingaggio per il difensore in uscita da Napoli: 10 milioni a stagione. Ricordiamo che la clausola di circa 60 milioni sarà attiva dal 1 al 15 luglio prossimi.

Foto: Instagram Napoli