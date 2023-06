Dalla Francia: anche il Bayern pensa a Kim

Anche il Bayern Monaco pensa a Kim Min-Jae, difensore sud coreano del Napoli. Come riporta Footmercato, dalla Francia, Kim sarebbe il sostituto ideale di Lucas Hernandez. Vi abbiamo riportato come Kim sia la priorità del Manchester United, che lo sta seguendo da tempo e lo reputa la prima scelta per rinforzare la difesa. Il giocatore ha una clausola di rescissione di circa 60 milioni di euro, che si attiva dal 1° al 15 luglio.

