Khephren Thuram è arrivato a Torino, ora le visite con la Juve. Il video

Tempistica perfettamente rispettata. Vi avevamo raccontato che Khephren Thuram sarebbe arrivato a Torino tra martedì e mercoledì, eccolo a Caselle di buon mattino accompagnato da papà Lilian. Una svolta a sorpresa dello scorso 21 giugno: dopo aver chiuso l’operazione Douglas Luiz, la Juventus si è concentrata sul centrocampista figlio d’arte di proprietà del Nizza e in scadenza di contratto nel 2025. Operazione da 20 milioni più bonus, Thuram pronto per le visite, nella prossima stagione sfiderà il fratello Marcus per la felicità di papà Lilian.