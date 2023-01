Kevin Martins-Monza: operazione chiusa il 27 gennaio

Kevin Martins, figlio di Oba Oba Martins si appresta a diventare un nuovo giocatore del Monza. Una trattativa che vi avevamo anticipato il 27 gennaio, parlandovi di come Adriano Galliani avesse individuato nell’esterno classe 2005 un rinforzo per il settore giovanile brianzolo. Percorso inverso – anche questo trattato nell’anticipazione del 27 gennaio – per Sheriff Kassama che sarà un nuovo giocatore dell’Inter.

Foto: Twitter Monza