Esclusiva: Galliani punta Martins junior per il Monza. E Kassama-Inter…

Il Monza potrebbe fare ancora un colpo di mercato negli ultimi giorni, va seguita – come già spiegato – la vicenda relativa a Karsdorp. Ma Adriano Galliani sta pensando a un colpo per il settore giovanile e lo ha individuato in Kevin Martins, esterno offensivo classe 2005 che compirà 18 anni il prossimo 31 gennaio. Sì, proprio lui, il figlio di Oba Oba che ha indossato la maglia nerazzurra e che ora – attraverso il figlio – vive indirettamente le stesse emozioni. Kevin è andato all’Inter dopo essere stato nel Milan di Galliani con Angelo Carbone responsabile del settore giovanile. E proprio Galliani lo sta riportando a Monza, in giornata Martins junior avrebbe svolto le visite mediche con il club brianzolo. Adesso l’Inter vorrebbe inserire nella trattativa Sheriff Kassama, il 2004 del Monza, difensore centrale di prospettiva prelevato dall’Este. Kassama deve trovare l’accordo contrattuale, il Monza potrebbe prendere Kevin Mertins a prescindere, presto avremo il quadro definitivo.

Foto: Twitter Monza