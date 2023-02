Kevin Martins al Monza: ora c’è anche l’annuncio del club

Ve ne avevamo parlato in esclusiva il 27 gennaio, l’irruzione a sorpresa del Monza per Kevin Maussi Martins, il figlio di Oba Oba, attaccante classe 2003 che a fine mese compirà 18 anni. La volontà di Adriano Galliani di riportare a Monza il ragazzino che aveva conosciuto ai tempi del Milan. Un’operazione che poi avrebbe portato il Monza a cedere il difensore centrale Kassama all’Inter, anche quella una nostra esclusiva. Poco fa il tweet del Monza: “Primo contratto da professionista per l’attaccante classe 2005 Kevin Maussi Martins, che ha debuttato con AC Monza nella vittoria della Primavera 2-0 sul Padova”.

Foto: Twitter ufficiale Monza