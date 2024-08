Kempf si presenta al Como: “Non vedo l’ora di scendere in campo”

Lo avevamo anticipato in un’esclusiva giorni fa, ed oggi è arrivata l’ufficialità: Kempf è divenuto un nuovo giocatore a disposizione di Fabregas. Il difensore tedesco classe ’95, che nelle ultime stagioni ha militato in vari club di Bundesliga, ha rilasciato le prime parole da giocatore del Como.

Le parole dell’ex Hertha Berlino: “Sono veramente felice e pronto per questa nuova avventura. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni. Penso che questo sia un progetto molto interessante e non vedo l’ora di scendere in campo, per me si tratta di un campionato nuovo ma che ho sempre osservato con molto interesse”.

Foto: Instagram Como