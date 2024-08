Esclusiva: Como, c’è Kempf per la difesa

Il Como non si ferma. In base a nostre indiscrezione raccolte in Germania, c’è una trattativa in stato molto avanzato per Marc Oliver Kempf, difensore centrale classe 1995 in uscita dall’Hertha Berlino. Kempf ha un contratto in scadenza tra meno di due anni, alle spalle esperienze con Eintracht Francoforte, Friburgo e Stoccarda. Sono stati ormai raggiunti gli accordi, mancano gli ultimissimi dettagli, operazione da circa 2 milioni più eventuali bonus.

Foto: como facebook