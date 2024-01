Kean, solo Atletico Madrid: le speculazioni, le fantasie, l’attesa della Juve e la dirittura

Moise Kean e l’Atletico Madrid: per noi è una pista assolutamente in piedi dal 13 gennaio quando accostammo per la prima volta il nome dell’attaccante della Juve al club spagnolo. Da quel giorno abbiamo aggiunto altri passaggi significativi, compreso quello legato alle cifre e alla formula dell’operazione. Nelle ultime 48 ore ci sono stati allarmismi o speculazioni, tutto e il contrario di tutto: dall’Italia e anche dalla Spagna, come se fosse cambiato qualcosa. Fantasie. In realtà la pista Kean-Atletico Madrid è stata sempre in piedi, la priorità del calciatore. E conviene aspettare l’epilogo dell’operazione, la classica fumata bianca ormai imminente, senza dare mille versioni diverse sull’argomento. Noi ne abbiamo data una, di sicuro contano l’epilogo (gli aspetti formali). La stessa Juve aspetta dopo gli accordi totali che non sono di oggi o di ieri. E non aspetterà a lungo.