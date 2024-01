Esclusiva: Kean vuole solo l’Atletico. La Juve ha aperto (da sabato)

La sorpresa di sabato scorso può diventare realtà. Vi abbiamo anticipato dell’Atletico Madrid su Moise Kean, una situazione da seguire e sempre più in stato avanzato. Gli aggiornamenti sono questi: Kean vuole soltanto l’Atletico, sa di piacere sia a Berta che a Simeone, la Juventus è disposta a liberarlo perché nelle gerarchie l’attaccante difficilmente risalirà la corrente pur avendo giocato con una certa continuità quando è stato a disposizione. Per questo motivo Kean vuole andare a giocare nella stagione che porta agli Europei, per lo stesso motivo ha messo in stand-by le ipotesi italiane (il Monza è andato in pressing e la Fiorentina ha sondato) e quelle francesi. Berta deve chiudere un’uscita, l’indiziato è Correa, tenendo conto che Depay da mesi non è in condizione e che quindi si imporrebbe la necessità di fare una nuova operazione in entrata. E così Kean vuole aspettare l’Atletico prima di prendere eventuali altre decisioni. Siamo vicini alla svolta, ieri sera – dopo l’esclusiva di sabato – avevamo aggiunto che l’attaccante avrebbe aspettato soltanto l’Atletico e confida di essere liberato presto.

Foto: Instagram Juventus