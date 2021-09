Kean: “Non è stato facile guardare l’Europeo da casa. Che emozione riprendermi questa maglia”

Moise Kean, autore della sua prima doppietta in Nazionale contro la Lituania, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “Era importante riprendermi questa maglia e dare il 100%. È sempre un’emozione. Non è stato facile guardare l’Europeo a casa ma ho sempre tifato per i miei compagni e sono felice per la coppa vinta. Sto lavorando ogni giorno per crescere, sono tornato con nuovi obiettivi e nuova testa, sono sempre pronto ad aiutare i miei compagni”.