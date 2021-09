Pokerissimo Italia alla Lituania: Kean (doppietta), autogol, Raspadori e Di Lorenzo

Al Mapei di Reggio Emilia si affrontano Italia e Lituania per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Dopo i due pareggi con Bulgaria e Svizzera, stavolta i ragazzi di Mancini partono col piede giusto e sbloccano subito la gara con Kean al 12′. Retropassaggio folle di Novikovas con l’attaccante della Juventus che riceve all’interno dell’area di rigore, calcia in diagonale e batte Setkus.

Al quarto d’ora è già 2-0 per gli Azzurri: Raspadori riceve spalle alla porta, si gira e cerca il gol. La palla viene deviata da Uktus ed è autorete. Al 25′ l’attaccante del Sassuolo riesce a mettere anche la sua firma sul match, Di Lorenzo mette un cross basso dalla destra, Lasickas allontana sui piedi di Raspadori che calcia di potenza e gonfia la rete.

Kean cala il poker e ottiene la doppietta personale calciando al volo alla mezz’ora e battendo nuovamente Setkus.

Si chiude sul 4-0 la prima frazione di gioco al Mapei, dominio assoluto Italia.

Nella ripresa la musica non cambia, Mancini dà spazio a Sirigu al posto di Donnarumma e al 54′ Di Lorenzo fa il quinto gol per gli Azzurri, cross dalla destra che va in porta senza nessuna deviazione. Primo gol in Nazionale per il terzino del Napoli, così come per Raspadori.

Finisce 5-0 al Mapei e l’Italia va a 14 punti nel gruppo C, a +6 dalla Svizzera (con due partite in meno) che ha pareggiato sul campo dell’Irlanda del Nord.

Foto: Twitter Azzurri