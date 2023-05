Dalla Germania: Kamada è pronto per il Milan, contratto quinquennale

Daichi Kamada in scadenza di contratto con l’Eintracht, è pronto per il Milan. Conferme definitive sono arrivate in serata da Patrick Berger, giornalista tedesco di Sport1. Il centrocampista ventiseienne aspettava la qualificazione Champions dei rossoneri per legarsi al suo futuro club, contratto quinquennale. L’Atletico Madrid è fuori da giochi, Kamada ha rifiutato una proposta importante del Borussia Dortmund. Ora lo aspetta il Milan.

Daichi Kamada is set to join AC Milan now as the Serie A side have qualified for the Champions League next season. The Japanese midfielder (26/🇯🇵) will sign a 5-year-contract as free agent. Atlético Madrid out. Kamada also turned down a top proposal of Borussia Dortmund. #SGE

— Patrick Berger (@berger_pj) May 28, 2023