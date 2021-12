KAMADA, ESTRO E FANTASIA A FRANCOFORTE

Una delle piacevoli sorprese degli ultimi anni in Bundesliga arriva da lontano, dall’Oriente, dal Paese del Sol Levante. Parliamo di Daichi Kamada, centrocampista giapponese, classe 1996, che è reduce da un paio di stagioni importanti con l’Eintracht Francoforte.

Un elemento di grande classe ed eleganza, che abbina estro e fantasia e che permette anche duttilità tattica al mister. Kamada infatti nasce come centrocampista centrale ma può fare benissimo il trequartista, la seconda punta e l’esterno d’attacco. Anche perchè la porta la vede, e lo dimostrano i suoi numeri, ma la qualità maggiore del nipponico sono gli assist. Kamada infatti eccelle in una speciale classifica tra i migliori assist-men in Europa.

Piede destro naturale, sa calciare e fare gol con entrambi i piedi, inoltre è molto bravo anche di testa. Pur non essendo fisicamente molto prestante (come d’altronde un po’ tutti i giapponesi) sa spaziare bene nell’area di rigore avversaria, riuscendo a duellare con i difensori e a trovare spazi.

E’ un calciatore che sta facendo le fortune dell’Eintracht Francoforte. In stagione 16 presenze e 2 gol in Bundesliga, tra cui quello decisivo nel successo di ieri sera per 3-2 in casa del Borussia Mönchengladbach.

Ma Kamada è stato il trascinatore assoluto dei tedeschi in Europa League, segnando ben tre gol nella fase a gironi, che hanno permesso all’Eintracht di vincere il girone davanti ad Olimpiakos (che troverà l’Atalanta) e Fenerbahce.

Una stagione molto positiva, insomma, che ha fatto seguito alla scorsa, conclusa con numeri straordinari dal giapponese.

Infatti, in Bundesliga ha collezionato 35 presenze, segnando 5 gol, ma mettendo a referto ben 15 assist. Una delle gare perfette del nipponico è stata nel febbraio 2021, quando segnò contro il Bayern e fornì un assist per il successo dei suoi per 2-1.

Ma la serata magica di Kamada fu in Europa League, nel febbraio 2020, quando segnò una tripletta al Salisburgo. L’Europa League gli porta davvero bene, visto che ha segnato ben 10 gol dal 2019-20. E’ stato il secondo giapponese a segnare una tripletta in una competizione europea, dopo Minamino, passato al Liverpool nel 2020. Sempre in Europa League, nel novembre 2019, con una doppietta permise all’Eintracht di sbancare Londra e la casa dell’Arsenal.

Nato a Ehime, non molto distante da Tokyo, il 5 agosto del 1996, Kamada è cresciuto nel Sagan Tosu, prima che l’Eintracht lo rivelasse nell’estate 2017, per 1.6 milioni. I primi anni in Germania sono stati complicati per lui, difficoltà con la lingua e l’ambientamento, tanto da collezionare solo 3 presenze.

Viene ceduto in prestito in Belgio al Sint-Truiden, dove la carriera del giocatore svolta. Nella Jupiter League, è tra i protagonisti, con 24 presenze e 12 gol, e ben 15 assist. L’Eintract lo richiama nell’estate 2019 e ritrova un calciatore nuovo, sicuro di sè e pronto per importanti palcoscenici europei, come ha dimostrato.

Kamada è anche perno della Nazionale giapponese, con cui ha debuttato nel 2019, collezionando 16 presenze e segnando 4 gol. La sua valutazione, attuale, si aggira intorno ai 20 milioni di euro, segno della sua crescita costante.

Continuando con questi numeri, Kamada presto sarà tra i protagonisti assoluti non solo in Bundesliga ma anche in Europa.

