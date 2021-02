Il Bayern cade a Francoforte, l’Eintracht vince 2-1 grazie a Kamada e Younes

Pomeriggio amaro per il Bayern Monaco a Francoforte, l’Eintracht vince 2-1 grazie alle reti in avvio di Kamada e Younes, bellissimo il gol dell’ex Napoli, che pochi minuti prima era andato vicino a superare Neuer con un tentativo da centrocampo.

Per la squadra di Flick accorcia le distanze il solito Lewandowski, ma l’assalto finale non basta nemmeno per raggiungere il pari.

I bavaresi rimangono in testa e a +5 dal Lipsia, la squadra di Nagelsmann può accorciare domani contro l’Herta Berlino. L’Eintracht con questa vittoria mantiene il passo del Wolfsburg e lo riaggancia al terzo posto a 42 punti.

Foto: Twitter Eintracht